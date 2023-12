Por ejemplo, en el informe 2022-2023, algunos datos que destacan son los siguientes:

En los servicios de streaming Apple TV+, Amazon Prime, Disney+, HBO Max, Hulu, Netflix, Paramount+ y Peacock, GLAAD contó sólo 239 personajes LGBTQ regulares de la serie y 117 personajes LGBTQ recurrentes, que suman en total 356 personajes LGBTQ, una disminución de dos personajes con respecto al informe del año anterior.

Se contaron ocho personajes (1.3% de todos los personajes LGBTQ) que vivían con VIH.

De los 596 personajes LGBTQ encontrados en todas las plataformas, en el informe se contaron 32 personajes transgénero (5.4% de todos los personajes LGBTQ). De ellos, había 16 mujeres trans, 11 hombres trans y cinco personajes trans no binarios.

De los 596 personajes LGBTQ, 149 (25%) son bisexuales+, una disminución del 4% con respecto al estudio del año pasado. Este grupo está formado por 39 hombres, 104 mujeres y seis personajes no binarios.

GLAAD cuenta también con la prueba Vito Russo (inspirada en la famosa prueba Bechdel) una evaluación de la representación LGBT+ mínima que se espera, y que sirve como hoja de ruta para que un mayor número de producciones de Hollywood alcancen e incluso superen las expectativas.

De acuerdo con esta prueba , de las 350 películas de Hollywood en 2022 revisadas por GLAAD, solo 22% pasó la prueba, aunque es un incremento significativo de 2021 (12% de 77 películas) y 2020 (20% de 44 películas).

Pero ¿por qué urge la representación de personajes LGBT+ en producciones de Hollywood, series de televisión en streaming o grandes videojuegos?

Hay personas que suelen señalar que la comunidad LGBT+ es una minoría, como si eso fuera pretexto para reducir su presencia en medios de comunicación. Ophelia destaca que, en comparación, los mexicanos son una minoría de la población global, pero eso no significa que no merezcan verse representados en el mundo y en las historias que contamos y consumimos.

"Nadie ve los juegos olímpicos cuando su país no va. Por consecuencia, lo mismo podemos aplicar acá… Es muy importante que estemos ahí, y de paso que estemos ahí contando nuestras propias historias. ¿Qué necesidad hay de subir a una persona de la diversidad a un espacio público, para que luego se burlen o le hagan cosas dañinas?

Hay quienes preferirían la presencia de estos personajes pero “sin etiquetas”, sin que sea explícito en la historia o programa. Tal vez para esas personas sería más cómodo desconocer otras sexualidades, identidades de género y orientaciones sexuales pero, ¿eso sería correcto?

“El tema con las etiquetas es que existe este mensaje de ‘Ya, sin etiquetas, son demasiadas’, pero parecería que las únicas etiquetas que quieren quitar son las LGBT", nos dice Ophelia. "Imagínense que en la tele en Estados Unidos dijeran ‘Ya, deja de decir que eres una persona mexicana, todos somos humanos’... Imaginen que en Estados Unidos no se hable de que existe un México, y que no existan personajes mexicanos en ninguna serie, que no se hable en las familias acerca de ser una persona mexicana. Así se siente… Estas cosas en esencia son discriminatorias. Es súper importante comunicar que aquí estamos”.