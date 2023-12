Nuevo censo de desaparecidos: ¿encontrados o eliminados por el gobierno de AMLO?

La polémica

La nueva cifra de personas que están confirmadas como desaparecidas causó polémica. Familiares y organizaciones pidieron al gobierno no mutilar el censo.

“Como parte de su sabotaje contra la Comisión Nacional de Búsqueda y de su esmero más amplio por desinformar a la sociedad, el gobierno federal anunció, el pasado 14 de diciembre, que el Censo Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas pasa de 110,964 registros a 12,377. Esta mutilación, a cargo de funcionarios partidistas de la Secretaría del Bienestar, ignoró por completo la metodología del Protocolo Homologado de Búsqueda, no atendió el subregistro de casos denunciado por especialistas, y no tomó en cuenta, ni a las Comisiones Locales de Búsqueda ni a los colectivos de víctimas”, manifestó en un comunicado la organización Causa en Común.

Algunos familiares anunciaron que buscan presentar un amparo contra el nuevo censo que disminuyó el registro de personas desaparecidas.

‼️AVISO URGENTE‼️nos acabamos de enterar que el hijo de la compañera Alejandrina, ALEJANDRO HA SIDO BORRADO DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ¿no que no borraban a nadie @LuisaAlcalde ? @Busqueda_MX informó al juez de distrito que no existe registro de el @azucenau pic.twitter.com/UZIzgWpN1q — Delia Quiroa (@DeliaQuiroa) December 22, 2023

La posibilidad de “borrar” o modificar las cifras de personas desaparecidas fue advertida en su momento por Karla Quintana, extitular de la CNB.

“La intención es -muy clara y lamentable-... es el reducir la cifra de personas desaparecidas, principalmente en este gobierno, es muy claro y también están dirigido a los 23 gobierno estatales por el partido en el poder, esto fue lo que me llevó a la salida de la CNB y disentir en la forma, como en la finalidad del censo”, aseguró durante su participación en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México en noviembre pasado.

En medio de la polémica y las protestas de familiares de víctimas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido el censo y ha ofrecido que la próxima semana se darán más detalles del censo.

“Esto lo tenemos completamente comprobado, con documentos, con pruebas. Esto lo tenemos también probados, están ubicados, pero no hemos podido tener, como en este caso, la prueba de vida, pero en eso estamos”, dijo el presidente.

Mientras la polémica continua, el presidente López Obrador