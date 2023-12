AMLO vincula el "atroz" asesinato en Guanajuato a consumo de drogas

El mandatario federal dijo que guardadas las proporciones, lo que ocurre en Guanajuato es algo similar a la situación en Estados Unidos en donde hay una crisis por fentanilo.

“Es un asunto complejo porque no sucede n todo el país, hay regiones en donde si existe más consumo de droga hay mas violencia, hay más homicidios y hay que ver por qué en Guanajuato aumentó el consumo, que no es lo mismo que en Jalisco, ya no hablemos de Oaxaca, Yucatán, incluso, es más en esa zona de Guanajuato que en Michoacán, que en Sinaloa, es un fenómeno que hay que analizarlo y enfrentarlo porque es algo parecido, guardadas las proporciones, lo que padecen en Estados Unidos donde se ha incrementado tanto el consumo de fentanilo”, mencionó.

Como lo ha planteado en otras ocasiones, el presidente López Obrador se pronunció a favor de revisar la permanencia de Carlos Zamarripa, fiscal de Guanajuato.

“Mi insistencia respetuosa en que se cambie al fiscal que lleva 13 años y tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección, es como si él fuese el gobernador apoyado por grupos con mucha influencia pero no es posible”, destacó.