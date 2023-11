AMLO propone revocación de jueces y tribunal que juzgue al Poder Judicial

Anteriormente, López Obrador ya había anunciado su intención de modificar el método de selección de los juzgadores a fin de que sean elegidos mediante voto popular. Este martes agregó que su propuesta contempla también la reelección en estos puestos.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es el organismo que actualmente administra, vigila y disciplina al Poder Judicial. Sin embargo, el presidente mexicano consideró que no ha hecho nada frente a los amparos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha otorgado a presuntos criminales y que López Obrador califica de actos corruptos. “La Judicatura actual está, con todo respeto, pasmada, congelada”, afirmó.

Previamente, el mandatario federal exhibió en Palacio Nacional el amparo que una jueza otorgó a Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’, presunto jefe de seguridad de Los Chapitos, como se conoce a la red del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Una juez, casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte y el Consejo de la Judicatura de qué se trata. ¿Esto es derecho? Esto es chueco a todas luces”, reprochó.

“¿Qué no le corresponde a la Judicatura revisarlo? ¿Conocen ustedes de algún juez que esté siendo procesado o que esté en la cárcel?”, agregó.