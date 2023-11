Las tres aspirantes a ministra de la Corte admiten "cercanía" con AMLO

Una ministra que sería afín

La última de las comparecientes, María Estela Ríos González, admitió que es afín a las ideas del presidente López Obrador, pero aseguró que tiene independencia de criterio.

"Sí quiero reconocer que sí soy afín a las ideas del Presidente, a su proyecto, y por eso acepté cuando me ofreció ser consejera. ¿Por qué soy afín?, porque he visto cómo él –y a mí eso me congratula mucho– está haciendo cumplir la Constitución en lo que hace a los derechos humanos", expresó.

Aunque aceptó esas afinidades, dijo que si el Presidente le da una orden que va en contra de sus convicciones, no la acepta.

"Sí mantengo mi independencia de criterio. Pero también hay que decir que, el que yo tenga una posición respecto a cómo deban resolverse ciertos asuntos, tampoco viola el principio de la independencia del Poder Judicial y menos de la SCJN", añadió.