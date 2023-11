Elección de ministra: nuevo choque en el Senado y embate al Poder Judicial

Por eso los senadores de la llamada cuarta transformación necesitan del apoyo de algunos senadores opositores para que esta votación prospere. Juntos, los del bloque opositor reúnen 39 senadores más 13 de Movimiento Ciudadano, logrando en total 52 votos posibles.

Este lunes 27 de noviembre la Comisión de Justicia avaló con los votos de la cuarta transformación el dictamen que consideró que las tres personas propuestas son idóneas y cumplen con los requisitos legales.

Pero el coordinador de Acción Nacional (PAN), Julen Rementería, y el de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, adelantaron el rechazo a los tres perfiles para ocupar un cargo en la Corte.

“No se ve cómo se podría aprobar alguno de esos nombres y no sólo por el PAN. No veo que dentro de los partidos del bloque de oposición prospere esta terna. Francamente, los perfiles dejando de lado a las personas y sus méritos propios, pues están totalmente subordinados, digámoslo así, al presidente, al gobierno, y eso no es lo que la Corte necesita”, apuntó el panista.

“Para quienes defendemos la autonomía e independencia del Poder Judicial es muy difícil respaldar una terna que tienen un sesgo, una marca. No veo a nadie de MC votando a favor de esta terna, contundentemente no lo veo”, afirmó Castañeda, del partido naranja.

Para él, además , en caso de que el procedimiento se extienda hasta el envío de una segunda terna, ésta no debería estar ocupada por los nombres que en su caso ya habrían sido rechazados por el pleno: Alcalde Luján, Batres y Ríos González.

En tanto, el PRI votó en contra de las tres propuestas para ministra, pero por ahora solo hay dos votos garantizados en contra: el de la senadora Sylvana Beltrones, y el de Claudia Anaya Mota, quienes adelantaron su voto en el pleno en la Comisión de Justicia.

“La terna a mí no me gusta porque, finalmente, aunque bien cualquier presidente tiene el derecho a mandar ternas de propuestas que ideológicamente coincidan con él, en este caso son perfiles militantes y es un exceso. El mismo mandatario dijo no quiere alguien que le sea leal a la Constitución, él quiere alguien que le sea leal a él”, expuso.

Pero además de esa cercanía, Anaya vio que no cubren otros requisitos:

“A mi juicio, no son perfiles que tengan máximo experiencia jurídica como marca la Constitución. Sí, tienen cédula de abogado, buen nombre y todo lo demás son criterios subjetivos, pero para mí no tienen el desarrollo profesional y la meritocracia. A la Corte deben de llegar los mejores juristas de esta nación, los mejores constitucionalistas y con compromiso con la Constitución no con Morena, no con el presidente”, recomendó.