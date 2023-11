El presidente López Obrador se dijo en contra de avalar la destitución de senadores, como propuso el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán.

Al participar el domingo en un seminario, el ministro propuso destituir a los legisladores que no acaten las resoluciones del Máximo Tribunal del país.

Respecto a la propuesta, López Obrador opinó que esto no le corresponde al Poder Judicial. “Son poderes independientes, autónomos, no puede un poder situarse por encima de los demás, no puede haber un ‘supremo poder conservador’, como quisieran algunos. Sería como el regreso del predominio del Poder Ejecutivo”, criticó.