AMLO: Ebrard puede irse, pero hay que recordar que lo importante es el proyecto

Este jueves se cumple el plazo que Ebrard dio a Morena para que resuelva el recurso que presentó en septiembre pasado para anular y repetir el proceso interno mediante el que Claudia Sheinbaum fue electa como coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Al pedirle su postura sobre la posible salida de Ebrard, el presidente se pronunció a favor de la unidad en el partido y recordó que la lucha es por el proyecto de país, no por cargos.

“Quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación es un politiquero, un arribista, un grillo; no puede llamarse político. La política es un noble oficio, es lo que nos permite servir a nuestros semejantes, es un imperativo ético, no es el quítate tó porque quiero yo, se lucha por ideales, por principios, no por cargos”, indicó.

López Obrador recordó que en 2011 Marcelo Ebrard demostró que antepuso el proyecto de país por intereses personales ,cuando aceptó los resultados de la encuesta con la que se le eligió al entonces candidato a la Presidencia de la República por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).