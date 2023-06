La relación entre Marcelo Ebrard y Movimiento Ciudadano

El jueves 8 de junio, el senador de MC Dante Delgado aseveró que Movimiento Ciudadano no tiene “ni cerradas ni abiertas las puertas para ninguna persona en especial”.

“Marcelo Ebrard cabe en Morena, creo que ha apretado ahí tuercas para que sucedan cosas como planteaba”, dijo esa misma noche, en entrevista para Latinus.

Desde un mes antes, el 3 de mayo, Ebrard descartó la posibilidad de salirse de Morena, tras acusar que ese partido no había emitido aún las reglas para la contienda interna.

“No, no, no, ¿Por qué me voy a ir? Nosotros vamos muy bien en Morena. Yo más bien estoy siendo una voz de lo que me dice la gente en la calle”, declaró entonces.

Aunque las posturas de Movimiento Ciudadano y del excanciller ya fueron expuestas, será hasta el 6 de septiembre cuando Morena tome su decisión, pues hasta esa fecha se dará a conocer quién ganó el proceso interno para elegir coordinador y con ello el virtual abanderado presidencial.