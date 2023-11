AMLO regresará a Badiraguato, tierra de narcotraficantes y carencias

Con una población de alrededor de 26,000 habitantes, de los cuales el 50% se encuentra en situación de pobreza, Badiraguato se ha convertido en un sitio de referencia al ser conocido como la “tierra de narcotraficantes”, lo que no ha sido impedimiento para que López Obrador la haya visitado en al menos cinco ocasiones.

Desde el 20 de septiembre pasado adelantó que regresaría. "Sí voy a ir a la inauguración de ese camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, que atraviesa la sierra, que ayuda mucho a comunidades marginadas", dijo en su conferencia matutina.

"Fue el camino que fui a supervisar cuando llegó la mamá de Guzmán Loera a entregarme una carta para pedirme que interviniera para que sus hijas pudiesen ir a Estados Unidos a visitar a su hermano, a su hijo, a Guzmán Loera, que está detenido en Estados Unidos. Entonces, como me bajé y la saludé y le recibí la carta y la escuché, se hizo un gran escándalo. Pues ese mismo camino que en ese entonces estaba en construcción, ahora ya se terminó y lo vamos a inaugurar, y tan-tán", agregó.

Las visitas de AMLO a Badiraguato

“Me da gusto estar en Badiraguato, este pueblo de gente buena y trabajadora”, dijo en su primera visita, en febrero de 2019, cuando acudió a supervisar la obra en el tramo carretero Badiraguato-Guadalupe y Calvo, mismo motivo por el que regresará este año.

Un año después volvió, en marzo de 2020. Esa ocasión llamó más la atención por el encuentro que tuvo con Consuelo Loera Pérez, madre de “El Chapo”. El presidente bajó de su camioneta y se acercó a la mujer de 95 años. “Te saludo, no te bajes, no te bajes, ya recibí tu carta”, le dijo.

En marzo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó a la mamá de Joaquín "El Chapo" Guzmán. (Foto: Especial)

La visita se dio después de que la madre de “El Chapo” le enviara una misiva al Ejecutivo en la que le solicitó que el Gobierno de México repatriara a su hijo, lo cual no sucedió, y le envió “toda clase de bendiciones”. Joaquín Guzmán fue declarado culpable en Estados Unidos en febrero de 2019 por diversos delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Pasó más de un año para que regresara a esa tierra ligada a los orígenes del cártel de Sinaloa. El 30 de julio de 2021 acudió a supervisar el tramo carretero que va de Badiraguato-Guadalupe y Calvo.

Andrés Manuel López Obrador, durante la supervisión de la Carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo en Badiraguato, Sinaloa, en julio de 2021. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro)

En ese entonces, hizo un llamado para que no se “estigmatizara” a sus habitantes. “A los pueblos no se les puede estigmatizar, los pueblos no tienen por qué ser estigmatizados”, pidió al insistir que es gente trabajadora.