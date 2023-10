“De pena ajena”, dice AMLO sobre la marcha de trabajadores del Poder Judicial

En protesta por la extinción de 13 fondos y fideicomisos de Poder Judicial, trabajadores convocaron a marchar el próximo domingo a las 11:00 horas del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México.

López Obrador consideró que es entendible que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estén molestos porque estaban acostumbrados a vivir “colmados de privilegios”.

“Hay que entenderlos, ¿cómo no van a estar inconformes si no quieren perder sus privilegios? pero por qué no aceptan que el presupuesto es dinero de todo el pueblo y que tenemos que distribuirlo con justicia, con equidad, que no puede ser que con el dinero del pueblo se beneficie más a una minoría”, comentó.

El mandatario señaló que la extinción de 13 fondos y fideicomisos, que representan 15,000 millones de pesos menos al Poder Judicial, no afectará a salarios, solo quitará privilegios.

“Yo entiendo, se acostumbraron a vivir colmados de atenciones, de privilegios y ahora se les está planteando ‘ya no este te quedes con 700,000 pesos mensuales, acepta la mitad y vas a tener para lo indispensable’”, dijo.