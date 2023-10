AMLO a trabajadores del Poder Judicial: no se preocupen, es con los de arriba

Como parte del enfrentamiento que desde hace meses sostiene con el Poder Judicial, el presidente dijo que ese poder no beneficia al pueblo y enlistó resoluciones que considera contrarias a lo que debería ser su deber.

“Hay que preguntarnos en qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México? En nada, al contrario, perjudica a la mayoría del pueblo de México. Es un poder al servicio de una minoría rapaz, al servicio de la oligarquía, de la mayoría del pueblo”, dijo.

Entre las resoluciones que consideró contrarias al pueblo de México, comentó que no se permitió la consulta sobre la reforma energética, además del caso de la Guardería ABC y su proceso de desafuero.

“Entonces decirle a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no deben de preocuparse en nada, que no los quieran confundir diciéndoles que se van a quedar sin sus sueldos, sin sus prestaciones, no es con los de arriba que han abusado muchísimo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, destacó.