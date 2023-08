Piña, Laynez, Gutiérrez y Aguilar, los ministros en la mira de críticas de AMLO

En varias de sus conferencias de prensa, el presidente ha lanzado criticas para ministros, magistrados y jueces de forma general, sin embargo, cuando una resolución afecta a su gobierno, López Obrador dedica minutos para referirse al juzgador de manera particular.

Esta semana el ministro a quien exhibió y criticó fue Luis María Aguilar. ¿La razón? Conceder una suspensión a la distribución de libros de texto gratuito.

El martes en el reporte Cero Impunidad, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio anunció que se presentaría una denuncia ante el pleno de la SCJN contra el ministro debido a que ha retrasado durante meses un litigio por el pago de impuestos de una empresa por 25,000 millones de pesos.

“Estos 25,000 millones de pesos no han podido ser recuperados, desde hace 13 años se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios. Y en particular, en los últimos ocho meses el ministro Luis María Aguilar Morales, quien con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa pidió al pleno de la suprema corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada”, explicó Bucio.

Luego vinieron los señalamientos del presidente López Obrador, vinculados a la decisión de suspender la entrega de libros de texto.

“Son procesos distintos, pero no se miden con la misma vara. En este caso, como se trata de proteger un asunto en donde están de por medio 25,000 millones de pesos… No estoy diciendo que deban ya los jueces dar la razón al gobierno para recuperar ese dinero, no, estoy planteando que se resuelva de conformidad con la ley, pero ¡cómo lo guarda! ¿Por qué lo mete, lo tiene en la gaveta de su escritorio, mientras, como tú lo señalas, presenta la gobernadora de Chihuahua un recurso, una controversia, y resuelve así? Yo creo que se llevó como una semana, ¿no?”, planteó.

Durante tres días seguidos, el presidente ha criticado al ministro por otorgar suspensiones en la entrega de libros de texto.

“¿Para quién trabaja el ministro? ¿Le importa que los niños tengan libros, que tengan libros de texto? ¿Está pensando él que, si se quedan sin libros los niños, sus padres no tienen para comprar libros? ¿Está pensando que todos los libros son buenos, que los libros no se pueden prohibir, mucho menos destruir? ¿Ya leyó los libros o él cree que son libros para inyectar el comunismo?”, dijo el miércoles.