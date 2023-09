AMLO defiende a Harfuch: participó en juntas, pero no en desaparición de los 43

“En la investigación que se está realizando aparece y eso es lo externó Alejandro Encinas, que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando sucedieron los hechos, pero son reuniones ahora sí que públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron y a eso se refería Alejandro Encinas, que en una de esas reuniones o en las dos estuvo el exjefe de la policía Harfuch”, dijo el presidente.

López Obrador insistió en que esas reuniones eran encabezabas por el exprocurador de Justicia Murillo Karam, pues fue nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto como responsable de la investigación.

Cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado Harfuch, él dijo que sí porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes". presidente López Obrador

El presidente insistió en que la declaración de Encinas se “hizo noticia” debido a que, “como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia con esos propósitos".

"Hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no utilizar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores, otros futuros candidatos, y no utilizar un caso tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotzinapa, desaparecidos con fines politiqueros”, agregó.