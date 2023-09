Harfuch admite asistir a "juntas", niega participar en “verdad histórica”

La información difundida recientemente en torno al caso #Ayotzinapa corrobora lo que he manifestado desde un inicio; que en ese momento no estaba como coordinador estatal en #Guerrero. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 27, 2023

Además de lo expuesto en la red X (antes Twitter), García Harfuch explica que ya no ocupaba el cargo de coordinador de la Policía Federal en el estado de Guerrero, sino que tenía un puesto en la Gendarmería.

"Me desempeñaba como integrante en la División de Gendarmería de la Policía Federal y no como Coordinador Estatal de Guerrero. En las reuniones en las que participé se establecieron las líneas de acción que se iban a seguir para buscar a los jóvenes en territorio, sin abordar temas de investigación. Lo anterior puede corroborarse con los documentos existentes, es decir, con las minutas que se levantaron por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en donde se puede constatar que no tuve intervención alguna durante las reuniones.

"Nunca tuve la calidad de enlace operativo de la investigación ni algún otro encargo homólogo; simplemente participé, junto con otros servidores públicos federales, estatales y municipales, en acciones tendientes a recabar información acerca del paradero de los jóvenes estudiantes desaparecidos", relata.

La aclaración del ex funcionario se realiza horas después de que en la presentación del Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, expuso que los días 7 y 8 de octubre 2014, días después de la desaparición de los 43 normalistas, se realizaron tres reuniones en las que se hizo una relatoría de los acontecimientos y de ello resultó la llamada “verdad histórica”.

A pregunta expresa de reporteros, Encinas admitió que en esas juntas participó Omar García Harfuch.

"Está, tanto en el primero como en el segundo informe; en donde, evidentemente, no están los nombres completos. Sí, sí aparece", contestó a reporteros en la conferencia.