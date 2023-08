Están desinformados y manipulados, dice AMLO de opositores a libros de texto

Por el contenido, algunos gobiernos estatales han rechazado la distribución de los libros de texto, entre ellos Chihuahua. Al respecto, el presidente, señaló que se respetará el proceso legal en marcha en esa entidad.

"Se van a distribuir en donde no hay amparos, ya están distribuidos y el lunes próximo es el regreso a clases y aquí vamos a dar a conocer cómo se regresa a clases, vamos a tener enlaces con gobernadoras, con gobernadores y de cómo están los libros en las escuelas y en donde hay un amparo como es el caso de Chihuahua que la gobernadora interpuso una controversia en la Corte y un ministro conservador, contrario a nosotros resolvió en una primera instancia que no se entreguen los libros en Chihuahua, entonces es la gobernadora y este ministro de la Suprema Corte, todavía no se termina el proceso, nosotros vamos a respetar. No se van a entregar los libros", destacó.

López Obrador aseguró que los gobernadores deberán explicarle a los padres de familia con qué material van a trabajar sus hijos debido a que se opusieron a estos textos.