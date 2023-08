AMLO acusa al TEPJF de quererlo someter y vincula a Reyes Rodríguez con Calderón

López Obrador aseguró que no le extraña que le hayan acusado de violencia política de género y puso como ejemplo que hace dos días se le acusó de haberse burlado de la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, en Jalisco.

“Es extremo, ya es el colmo del cretinismo ya inventar lo que no sucede”, acusó.

El presidente recordó que está acostumbrado a luchar, por lo que no va a dar ni un paso atrás.

“Ya falta muy poco para cerrar mi ciclo, si no me eché para atrás cuando luchaba a la intemperie, a campo abierto y me faltaba muchísimo, pues ahora ¿cómo me van a someter? No, no, no, acepto el desafío y qué bueno que se están ventilando estos asuntos porque así voy a ir dejando muy claro y de manifiesto cómo actúa el bloque conservador en México”, destacó.