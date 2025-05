Sheinbaum respalda a Marina del Pilar; pide pruebas de investigaciones en EU

Con carne asada, ciudadanos de Baja California pidieron este fin de semana que la gobernadora Marina del Pilar se someta a la revocación de mandato. Reunidas en en la Plaza de los Tres Poderes en Mexicali ciudadanos gritaban “Fuera Marina”, ello luego de que hace unos días la mandataria informó que se le retiró la visa a ella y su esposo Carlos Torres.

Sobre esta petición de los ciudadanos, la presidenta manifestó su respeto a quienes se manifiestan contra la gobernadora porque, dijo, México es un país libre.

“¡Qué bueno!, de todas maneras, que quien no esté de acuerdo pues que se manifieste. Somos un país libre todo se pueden manifestar, aquí no hay represión”, comentó.

La presidenta aclaró que hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha informado sobre los detalles de su decisión para cancelar la visa a la gobernadora.

“Ella hace buen trabajo, la quiere mucho la gente, lo he visto, lo he percibido cuando estoy en Baja California. Ella informó que la embajada de Estados Unidos dice que es una información privada, que no se puede dar más información y hasta ahí nada más. Entonces ella está haciendo su trabajo en Baja California”, dijo.