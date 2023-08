AMLO: polémica por contenido de libros no es un asunto jurídico, es político

López Obrador explicó que, cuando en su equipo le indicaron que se pueden amparar contra el contenido de los libros, él pidió que se hiciera publico el contenido de los textos, pues no se iba a actuar con "chicanadas".

“Todo el que quiera ver los contenidos, que los vea. Entonces no pasa nada porque además nuestro pueblo es mayor de edad, es un pueblo muy avispado, muy inteligente, muy consciente. entonces sí hay quienes se dejan manipular porque pues son muy conservadores, pero hay quienes no, quienes no se dejan manipular”, destacó.

López Obrador insistió en que no permitir la distribución de libros de texto gratuitos viola la Constitución Política, pues es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo.

“La Constitución es muy clara en eso, entonces, si van a violar la Constitución pues va a quedar de manifiesto”, comentó.