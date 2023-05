Jueza otorga suspensión definitiva contra libros de texto y AMLO critica amparo

“Tanto nuestra demanda de amparo que dio lugar a este juicio, como la suspensión definitiva dictada por la jueza, son muy claras en este punto: los libros deben estar a tiempo en las escuelas. Nosotros estamos a favor de que haya libros, no hay de nuestra parte el menor propósito de evitar que se entreguen a tiempo”, expuso la asociación en un comunicado.

AMLO dice que el amparo no es por contenidos, sino por negocio

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la “lluvia de amparos” en contra de los libros de texto no es por los contenidos de los ejemplares, sino por el negocio de la impresión.

“Ahora están amparándose, no sólo es por la cuestión de los contenidos, sino también porque tenían el negocio de la impresión de los libros, hasta empresas extranjeras. Entonces ahora se están haciendo los libros, estamos ahorrando y son muy buenos contenidos. Ofrezco disculpas por las molestias que ocasiona el que sigamos impulsando la transformación del país”, lanzó el presidente.

López Obrador dijo que para diseñar el contenido de los libros de texto se requieren científicos con pensamiento humanista.

“Si no se fortalece el pensamiento humanista, ¿qué futuro para las nuevas generaciones? Porque sí se quieren científicos, queremos científicos, no para que aprendan sólo a elaborar la bomba atómica o misiles, que aprendan eso, pero que sean humanistas. No queremos robots, queremos gente con buenos sentimientos, buenos ciudadanos”, afirmó el mandatario federal en su conferencia matutina.