AMLO y su gobierno "tropiezan" con mujeres, feminismo y violencia de género

“El presidente siempre ha tenido una dificultad de hablarle a las mujeres. Él tiene muy bien definidas sus audiencias y lo hace como nadie: la audiencia de los adultos mayores la tiene clarísima, la audiencia de los jóvenes”, explicó en una entrevista con Expansión, Guillermo Sesma, analista político y Maestro en Marketing y Publicidad por la Universidad de Texas.

Capítulos incómodos

La violencia

En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han marcado nuevos récords en la violencia contra las mujeres.

No solo han sido los feminicidios los que han registrado alzas, también delitos como homicidio doloso, y llamadas al 911.

Cuando al presidente se le preguntó sobre la violencia en su gobierno, minimizó las cifras.

“Otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces me sacan de contexto, lo que digo el 90% de esas llamadas son falsas, está demostrado, y esto no es sólo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, eso sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas, la mayor parte son falsas”, afirmó el 11 de mayo de 2020.

Incluso el presidente ha atribuido el aumento de feminicidios a que ahora sí se registran, y no como en otros sexenios.

“Antes se negaban los hechos, se protegía a los responsables, había impunidad, ahora no, es distinto. También en el caso de los feminicidios, antes no se consideraban así, eran homicidios. Esta clasificación comienza prácticamente con nosotros, por eso también el aumento de feminicidios entre otras cosas, porque antes asesinaban a las mujeres y no se consideraban feminicidios, eran homicidios”, planteó en marzo de 2021.