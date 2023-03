Poder Judicial cierra filas con la ministra Piña: "No más acciones de odio"

El posicionamiento es difundido luego de que esta mañana el presidente López Obrador también condenó que durante la concentración por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera se hayan llevado este tipo de acciones.

Durante la conferencia mañanera, que en esta ocasión se llevó a cabo en Chiapas, el mandatario federal condenó estas muestras de odio o de repudio y aseguró que hay otras formas de protestar sin llegar a esos extremos.

“Creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Eso es lo que yo opino…Condeno a esos actos, no hace falta. Tenemos que vernos como adversarios no como enemigos y además, nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer”, dijo.

Asimismo aseguró que se trató de una minoría quien realizó esta acción, lo que fue compartido por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum quien condenó esta acción y expresó que este tipo de actos no le parecen correctos.

Desde el fin de emana, líderes políticos, defensores de derechos humanos y activistas sociales advierten que los ataques verbales del presidente en contra de la presidenta de la SCJN han llevado a este tipo de muestras de odio.