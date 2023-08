AMLO acusa al Tribunal Electoral de "calumniar y mentir" en caso Xóchitl Gálvez

AMLO exhibe presuntas mentiras de magistrados

En la pantalla del Salón Tesorería, se exhibieron algunos fragmentos de los dichos con los que los magistrados determinaron que el presidente de la República incurrió en violencia política contra Xóchitl Gálvez.

Uno de esos fragmentos dice: “Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto”.

En su defensa, el presidente afirmó que sus palabras fueron: “No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera, y los medios ya eligieron a la señora Xóchitl, eso ya está resuelto, esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, el gerente del bloque conservador, Claudio X. González, y ya impusieron a la señora Xóchitl, y ya hay cargada o no se han dado cuenta, porque son predecibles y obvios”.

Otra frase que a decir del presidente fue manipulada se refiere a la frase: "Es un pelee, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando".

Sus palabras, dijo, fueron: “Es que la señora Xóchitl Gálvez pues es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, es Roberto Hernández. Entonces entran así, los imponen y entran atados de pies y manos. Son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía”.

El presidente aseguró que no hablará más de Xóchitl Gálvez, pero pidió a los representantes de medios de comunicación que ya no le pregunten sobre ese tema.

“Ya no voy a hablar, nada más que ustedes para qué me preguntan. Tengo que este informar que ya no voy a hablar de la señora o no voy a pronunciar su nombre creo que eso es no puedo pronunciar su nombre. Estoy mostrando cómo manipularon mis palabras y ya no vuelvo a mencionar el nombre de la señora”, afirmó.