¿Dónde está la violencia? AMLO acusa censura por dichos de Xóchitl Gálvez

La mañana de este viernes, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE discutirá medidas cautelaras para el presidente de la República a fin de que se abstenga de emitir comentarios sobre Xóchitl Gálvez.

“Se ordena al Presidente de la República se abstenga bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos político electorales de la quejosa y de las mujeres, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado al respeto irrestricto de los derechos de las mujeres”, dice el anteproyecto laborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE luego de que así lo instruyó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al preguntarle si no está interviniendo en el proceso electoral, como en su momento lo hizo el expresidente Vicente Fox, aclaró que no es lo mismo.

“No, no, no. No somos iguales”, dijo López Obrador y aseguró que es su obligación como presidente de la República advertir que los quieren engañar.

“ Yo tengo el derecho de decir y además tengo las pruebas de que son una pandilla de corruptos, que le han hecho mucho daño al país. Entonces no estoy metiéndome en cuestiones de género, eso no tiene que ver con hombres, no tiene que ver con mujeres”, apuntó.