Xóchitl Gálvez pide inscribir a AMLO en registro de violentadores de mujeres

La senadora Xóchitl Gálvez advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser inscrito en el registro de personas responsables de violencia política contra las mujeres en razón de género.

“Lo que el presidente hace contra mí es violencia y me voy a ir a los tribunales. Y le voy a ganar y va a tener que ser inscrito en la lista de violentadores, porque decir que soy un globo que me inflan, decir que soy un títere de los hombres, es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecha”, dijo este domingo durante su visita a Oaxaca.