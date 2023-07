Por estrategia y en busca de simpatías, "corcholatas" pelean cercanía con AMLO

“López Obrador es mi paisano, somos tabasqueños, es mi amigo, es mi hermano, pero yo lo que más aprecio es que sea mi maestro porque yo lo poco o mucho que he hecho en política se lo debo a él”, dijo el pasado 6 de julio en Tamaulipas.

“Llevamos muchos años bajo la coordinación (de López Obrador) y así va a seguir, aunque el presidente López Obrador se retire después de ser presidente, su enseñanza y su legado van a quedar siempre en nuestros corazones y en la historia de México”, comentó hace unos días Claudia Sheinbaum.

El informe por los cinco años de victoria en las urnas fue otro de los momentos en el que las "corcholatas" aprovecharon para mostrar esa cercanía con el presidente.

¡Hace 5 años hicimos historia con el pueblo de México!



Somos parte de un movimiento nacional y popular que se fue tejiendo por décadas de lucha y que por decisión del pueblo de México llegó a cambiar el rumbo y destino del país, para construir un México con justicia y sin… pic.twitter.com/LB1zwBwqP8 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 1, 2023

Nos vemos a las 17 hrs en el zócalo para acompañar a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador y celebrar cinco años de la 4T !! pic.twitter.com/CtjCCJfiVj — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 1, 2023

Algunos como Adán Augusto López aseguran que quien lo presume es el propio presidente.

"Yo no lo presumo, no soy presuntuoso, en todo caso, me presume él a mí, porque cuando me nombró secretario de Gobernación dijo en un video que grabamos, he tomado la decisión de nombrar como secretario de gobernación al todavía Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, es mi hermano, pues entonces yo le agradezco que me presuma y pues me dejo querer”, afirmó esta semana en Tlaquiltenango, Morelos.

¿Por qué las corcholatas buscan la cercanía? Aunque en su trayectoria cuentan con años de experiencia y preparación, a las “corcholatas” no les alcanza con su propia trayectoria y simpatía.

“Ni Claudia, ni Marcelo, ni Adán, ninguno de ellos es López Obrador, ninguno tiene el liderazgo ni el carisma que tiene López Obrador”, agrega José Antonio Carrera.

El Reglamento en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral del INE establece que es propaganda contraria a la ley aquella que se paga con recursos públicos y en la que se incluye el nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de un servidor público.

"Está prohibido por la ley utilizar la figura de un funcionario público y por su puesto del presidente y eso les puede traer consecuencias a Morena", comenta Carrera.

El uso de la imagen del presidente en caricatura incluso fue prohibida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).