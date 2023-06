Procuraduría Fiscal: la Corte prevé beneficiar al tío de Cárdenas Palomino

López Obrador critica a ministro Aguilar

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al ministro Luis María Aguilar por querer favorecer a Cárdenas Fuentes.

“El ministro Aguilar, que dicho sea de paso, porque también debe saberse, es del bloque conservador, porque ya basta con la simulación, presentó tres proyectos proponiendo desechar el recurso de revisión en esta instancia, perdió el señor Palomino y se fue a la Corte a una revisión y el ministro Aguilar propone desechar el recurso de revisión, es decir, resolver en contra del señor Palomino, esto lo hace el 10 de agosto”, comentó.

El mandatario federal afirmó que su gobierno no es cómplice de nadie, por lo que pidió al procurador fiscal exponer este caso.

“Lo que van a discutir hoy ya no es desechar el recurso sino favorecer al señor Cárdenas Fuentes, entonces nada más que nos expliquen. Esto antes pasaba sin que nadie se diera cuenta, ahora no. Entonces por eso están molestos, pero como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento, de modo que no voy a cambiar en nada”, comentó.