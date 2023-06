De acuerdo con lo aprobado por el Consejo Nacional de Morena este domingo establece que “las y los aspirantes a participar en las encuestas deberán renunciar a sus cargos o puestos de representación en las misma fecha en que se registren ante la comisión de elecciones”.

Aunque aseguró que no puede hablar del proceso interno de Morena, debido a una cláusula que se incorporó en el acuerdo del Consejo Nacional, el presidente López Obrador se pronunció a favor de la unidad.

"No puedo hablar de eso, me parece no sólo en este caso, sino en todos, es importante la unidad", dijo.

Calificó como bueno que por unanimidad se aprobaron las reglas para elegir al coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, figura de la que saldrá su próximo candidato a la Presidencia de la República.