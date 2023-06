El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández , anunció que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo revele del cargo a partir del próximo viernes para participar en el proceso interno de Morena.

A su salida de la reunión que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y compañeros del gabinete legal y ampliado, el titular de la política interna anunció que iniciará sus actividades en un estado del Pacífico, pero rechazó decir cuál.

“Yo no renuncio, le he pedido al presidente que me releve del cargo”, informó. El todavía secretario explicó que el dinero para sus actividades saldrá de sus ahorros.

Antes de llegar al gabinete del presidente López Obrador, el encargado de la política del país fue gobernador de Tabasco y es abogado de profesión.