López Obrador: hay más homicidios en nuestro sexenio, pero es por herencia

López Obrador aseguró que su administración ha logrado disminuir el homicidio doloso, un delito, que, dijo, prácticamente no tiene cifra negra.

“Hemos bajado el homicidio, que es uno de los delitos en donde no hay prácticamente o muy poca cifra negra, porque sí se denuncia y sí se sabe lo que sucede. No es como la extorsión, como el secuestro, robos, en los que mucha gente no denuncia, pero en este caso sí refleja más la realidad. Yo espero que continúe bajando el homicidio”, afirmó.

El presidente aseveró que en su gobierno se respetan los derechos humanos y muestra de ello es que se tiene uno de los menores índices de letalidad.

“No permitimos como era antes la tortura, no permitimos la desaparición, el Estado no desaparece a ninguna persona, no se autorizan masacres como era antes. Desde el Estado, si vemos el índice de letalidad, vamos a ver con mucha claridad la diferencia, antes en los enfrentamientos eran más los muertos que los heridos y detenidos, esto es Calderón cuando la guerra”, afirmó.