Pese a solicitud del Tribunal Electoral, AMLO habla sobre continuidad en 2024

A pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le solicitó abstenerse de emitir declaraciones de índole electoral rumbo al proceso de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo volvió a hacer y este miércoles aseguró que habrá continuidad con cambio y que el conservadurismo no detendrá los avances de la llamada Cuarta Transformación.

“Lo que estoy vislumbrando es que va a continuar la transformación. También decirle a la gente que va a haber continuidad con cambio, que ya no hay marcha atrás, va a ser muy difícil que se retroceda. No van a poder los conservadores retrogradar, ya el pueblo ha tomado mucha conciencia, ya se va hacia adelante. Entonces, que no se piense que ya en septiembre que termino del año próximo, ya no va continuar la transformación y que van a regresar los corruptos y que va a regresar el gobierno de las minorías a robarse todo el dinero del pueblo”, afirmó este miércoles.