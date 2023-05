López Obrador: con el nuevo decreto nos adelantamos a la resolución de la Corte

Ministros son quienes violan la Constitución

López Obrador planteó que aunque los ministros aseguran defender la Constitución, no es así, pues recordó que siguen teniendo un sueldo superior al del titular de la Presidencia de la República.

“Ellos no defienden la Constitución, ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México. Esa es una mentira, ellos no defienden la Constitución, ellos la violan, tan claro, porque no estoy inventando nada. Hay un artículo en la Constitución, el 117 que establece que ningún funcionario puede ganar más de lo que gana el presidente de la República y ellos ganan cuatro, cinco veces más de lo que yo gano y con argucias legaloides, ellos tienen esos privilegios violando flagrantemente la Constitución”, criticó.

68% de mexicanos quieren mayoría para el próximo presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una encuesta del diario El Universal en la que el 68% de los mexicanos está a favor de que su sucesor tenga mayoría en la Cámara de Diputados.

“68% de los mexicanos, 68% está a favor de que el presidente entrante, mujer, hombre, cuente con mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. para poder llevar a cabo reformas constitucionales y continuar con la transformación”, dijo el mandatario federal.

Rumbo al proceso electoral del 2024, el presidente ha señalado que el “Plan C” de su proyecto político es lograr mayoría en el Congreso para enviar reformas a la Constitución que aún tiene pendientes como el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y una iniciativa para que los ministros sean electos por voto ciudadano.