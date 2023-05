FGR abre carpeta por software espía Pegasus que contrató Tomás Zerón

“La contratación fue hecha por Tomás “Z”, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal; Judith Aracely “G”, ex oficial mayor; Vidal “D”, ex titular de la Policía Federal Ministerial; y Rigoberto “G”, ex director de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia”, informó.

La carpeta por la contratación de Pegasus se abrió para investigar la presunta responsabilidad de exfuncionarios públicos en los delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.

“El monto de la operación fue de 460 millones de pesos, por un sistema que no lo tiene esta nueva Administración; que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente”, aclaró la Fiscalía.

El uso de Pegasus también ha ocasionado polémica en la actual administración. Investigaciones periodísticas han revelado que fue usado ha sido utilizado para rastrear a líderes de cárteles de la droga, pero también a defensores de derechos humanos entre ellos Raymundo Ramos.