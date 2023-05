La advertencia del panista Santiago Creel se dio ante la defensa del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, a quien la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México señala de corrupción inmobiliaria.

"Andrés Manuel López Obrador, te hablo de tú porque te has alejado de tu compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución. En vez de ser un jefe de Estado, te has dedicado a dividirnos, a confrontarnos, a insultarnos día tras día. Así es que, Andrés, míranos bien, aquí estamos, y estamos unidos. Aquí tocas a uno y tocas a todos”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados.

El mandatario federal recomendó al bloque de la oposición hablarle al pueblo, porque suelen invisibilizarlo.

“Piensan que no existe el pueblo, no le tienen respeto al pueblo, menosprecien al pueblo, no le tienen amor al pueblo, ese es un problema muy clasista, es racista, además de corruptos”, criticó.