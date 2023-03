Santiago Taboada confirma investigación de FGJ-CDMX en su contra desde 2021

"Desde noviembre del 2021 el gobierno de la CDMX me abrió una carpeta de investigación porque no quieren que participe en las elecciones del 2024 y así se lo hice saber a la jefa de gobierno, @Claudiashein y me dijo que no era verdad": @STaboadaMx, alcalde de Benito Juárez. pic.twitter.com/xtN8x776GQ