AMLO: 10 millones de dólares ofrecidos por Lozoya para lograr acuerdo son poco

Ésta no es la primera ocasión en que el presidente López Obrador considera “poca” la cantidad que ofrece la defensa de Lozoya. En enero de este año, el presidente dijo que era muy poco lo que se ofrecía para la reparación del daño.

“Si el señor Lozoya está dispuesto, sus abogados, en la reparación del daño, pues sí hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad. pero se tiene que reparar el daño. Estoy seguro que esa cantidad de 3.4 millones de dólares no es, es muy poquito, pero no es esa cantidad, no", dijo el 4 de enero de 2023.

El presidente López Obrador aseguró que lo mismo aplicaría para el abogado Juan Collado, preso por delincuencia organizada y lavado de dinero.