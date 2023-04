AMLO retomará actividades antes del fin de semana, prevé Adán Augusto López

Cumbre Agroalimentaria no se canceló por covid de AMLO

El secretario rechazó que la Primera Reunión de Alto Nivel para la Integración Agroalimentaria de América Latina se haya pospuesto por el contagio de covid del presidente, pese a que la Secretaría de Relaciones Exteriores así lo informó.

"Informó esta mañana el canciller Marcelo (Ebrard) que efectivamente se había pospuesto ese encuentro previsto en mayo en el estado de Quintana Roo, que se había pospuesto básicamente porque fue imposible conciliar las agendas y que será un replanteamiento de los 30 días para llevarse a cabo", explicó.

El martes, la SRE informó que será en junio tentativamente cuando se realice la reunión, la cual se pospuso por el covid del presidente y porque así lo solicitaron los países participantes.

“Esta decisión se da luego de conocerse el diagnóstico positivo de covid-19 del presidente de la República, quien inauguraría el componente de promoción comercial y las sesiones de trabajo de los jefes de delegación de los países participantes, actividades programadas en dicho encuentro, así como derivado de la petición de varios países de modificar la fecha de dicho evento”, informó la SRE.

"No tiene que ver con la enfermedad del Presidente. No, no, nada que ver", insistió el secretario.