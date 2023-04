Si Ovalle tiene responsabilidad en caso Segalmex, que asuma, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la “andanada” en contra de su gobierno por el presunto fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) “le hacen lo que el viento a Juárez”, sin embargo, adelantó que si el extitular de esa institución, Ignacio Ovalle, tiene alguna responsabilidad en el fraude de más de 15,000 millones de pesos, deberá asumir su responsabilidad.

“Yo di –y siempre he dado– la instrucción de que no hay impunidad para nadie, ni siquiera para mis familiares. Por eso los puedo enfrentar a ustedes y a los de arriba, los 'machuchones', claro porque tengo autoridad moral, si yo fuese corrupto, si yo fuese un encubridor, entonces ya me hubiesen destruido, porque imagínese soportar toda la andanada, día y noche, y hablando coloquialmente, porque así se entiende mejor, nos hacen lo que el viento a Juárez”, afirmó.