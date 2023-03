"No hay ningún lugar sin presencia de la autoridad", responde AMLO a Blinken

Durante una audiencia ante un subcomité del Comité de Apropiaciones del Senado, el secretario de Estado fue cuestionado por el senador Lindsey Graham sobre si hay partes de México donde el gobierno no tiene control ante los cárteles, a lo que respondió “sería justo afirmar que sí”.

Al respecto, el presidente de México consideró que el secretario de Estado “tuvo que decir que sí".

“Tengo entendido que un republicano le planteó al señor Blinken si en México dominaban grupos del narco, él estaba informando de la cooperación que hay entre los gobiernos, a él le consta que estamos trabajando de manera coordinada, pero lo interrumpió y le dijo ‘a ver’ y entonces tuvo él que decir que sí lamentablemente, que había regiones de México dominadas, pero eso es falso. No es cierto”, afirmó el presidente.

Blinken hace su trabajo al defender a Vulcan

Sobre la preocupación que externó el secretario Blinken sobre el trato que reciben en México empresas estadounidenses como Vulcan Materials, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que defender esas inversiones es su trabajo, pero el suyo, es defender el interés de los mexicanos.

“Esa empresa Vulcan en complicidad con las anteriores autoridades mexicanas destruyo nuestro territorio, llevaron a cabo un ecocidio. No es que estemos en contra de las empresas estadounidenses, no es que tengamos como propósito orientar la inversión extranjera, es que no podemos aceptar, tolerar, porque estaríamos traicionando al pueblo de México, no podemos permitir eso”, aclaró.