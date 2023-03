El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “un bodrio” el informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, pues dijo no tiene sustento y aseguró que en México no hay tortura ni masacres.

“En México no se tortura, no es como antes que ellos se quedaban callados, nunca decía nada, en México no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión. No se persigue a nadie, no se reprime a nadie que no se confundan, lo único que hacen es exhibirse”, afirmó.