Agresión contra la ministra Piña, no debe tener fines electorales, pide AMLO

Durante la concentración por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera realizada el pasado sábado, se quemó una figura de cartón de la presidenta de Corte Norma Piña Hernández. El Poder Judicial condenó las manifestaciones de odio y de violencia de género.

“No más acciones de odio. No más violencia de género. México nos demanda más”, exigieron los integrantes del Poder Judicial.

El Poder Judicial de la Federación reprocha categóricamente las manifestaciones de violencia y odio acaecidas el 18 de marzo en el Zócalo capitalino en contra de la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández y de nuestra institución.



El presidente se pronunció en contra de la violencia y convocó a sus adversarios no verse como enemigos.

“He había hablado aquí que no hay que llevar a cabo esos actos, nada de apología a la violencia. Vernos como adversarios no como enemigos, adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”, explicó.