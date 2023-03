AMLO condena quema de figura de la ministra Piña en el Zócalo

“Creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Eso es lo que yo opino…Condeno a esos actos, no hace falta. Tenemos que vernos como adversarios no como enemigos y además, nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer”, dijo.

El presidente insistió en que sus simpatizantes y seguidores no deben darle motivos a los conservadores.

“Nosotros no podemos actuar de la misma manera, hay que ser respetuosos y este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico y no odiar, hay que hacer valer en todo el amor al prójimo. Son nuestros adversarios, pero no nuestros enemigos”, insistió.

López Obrador apuntó además que este tipo de expresiones de odio son minoritarias en el movimiento que apoya la Cuarta Transformación del país, pues aseguró, “la mayoría de la gente está muy consciente de que se debe de seguir luchando por la vía pacífica”.