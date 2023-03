El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, que si la restitución de Edmundo Jacobo como secretario técnico del Instituto Nacional Electoral (INE) representa una derrota para su “Plan B” de reforma electoral, le llena de orgullo perder.

“Dándolo como un triunfo, o sea la primera derrota del ‘Plan B’, pues me llena de orgullo perder así. No se dan cuenta porque no tienen autoridad moral, lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, planteó el presidente.