“Los periodistas no hemos sabido cuestionar al poder”: Raúl Cortés

-¿Por qué el presidente critica a la prensa?

Como político, el presidente actúa en función de los réditos electorales de lo que dice y por tanto cuando habla y critica a los medios lo está haciendo porque quiere atacar a los medios porque los considera adversarios porque cuentan una verdad que a él no le interesa o no le gusta.

-¿Cómo debe ser la relación entre el poder y los medios de comunicación?

Yo siempre cito a William l. Rivers y su libro The Adversaries en el que plantea que la posición de los periodistas frente a los poderosos, a los gobiernos, mandatarios debe ser de la de adversarios, de enemigos prácticamente. Yo creo que no necesariamente tiene que ser así. Los medios de comunicación somos un filtro entre el poder y el ciudadano, pero también somos un portavoz, para las políticas públicas. Hay políticas públicas que son incorrectas y se tienen que denunciar, y por eso hay que hacer reportajes sobre la corrupción en el Estado, pero también hay políticas que so positivas y los medios de comunicación tenemos que informar sobre ellas.

Los medios de comunicación debemos evitar de no caer en la tentación, que se ha dado durante mucho tiempo en México, de ceder a las presiones de los poderes económicos y poderes políticos, eso le ha servido a López Obrador para alimentar su discurso contra la prensa.

-¿El presidente ha usado las mañaneras como distracción?

Sí. En 2020, sorpresivamente, el presidente anunció que iba a rifar el avión presidencial y que cualquier ciudadano podía iba a poder ganar esa aeronave que obviamente era un disparate porque quién va a poder quedarse o mantener o siquiera estacionar un avión en su casa. Ese es un ejemplo claro. Eso sucedió a principios del año 2020 en febrero justo cuando en el mundo empezaba a propagarse el coronavirus y empezaba a crecer la preocupación por lo que entonces, ya se intuía que podía ser una pandemia y acabó siéndolo, el presidente habló de rifar el avión.

El presidente busca distractores te temas que están totalmente fuera del interés de la opinión pública o de lo que importa en la actualidad informativa.

Yo que trabajo en agencias de noticias, muchas veces me horrorizó al comprobar que en una mañanera no hay una sola pregunta sobre algún tema de actualidad que resulta muy trascendente para la ciudadanía, puede ser cuestiones de la relación con Estados Unidos, temas de migración, temas de la deuda de Pemex, de la economía, de la inflación. Muchas veces los youtubers preguntan sobre cosas que no tienen ningún tipo de trascendencia en términos de la actualidad y termina la rueda de prensa sin que él haya hablado de algo crucial, no ni que decirle temas de del narcotráfico o del crimen organizado.