Diputados y senadores preparan la sucesión en sus presidencias

Verde encabezará presidencia de Diputados

Por lo anterior, en la Cámara de Diputados, el Parido Verde presidirá la Mesa Directiva por primera vez, ya que es la tercera fuerza política en San Lázaro, por lo que ha comenzado a sonar el nombre de Raúl Bolaños-Cacho Cué para ocupar este puesto a partir del 1 de septiembre de este año.

No obstante, el Verde, coordinado por el diputado Carlos Puente, elegirá al próximo presidente de los diputados federales en agosto.

En esta legislatura LXVI, la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro ya fu encabezada en el primer año por el morenista Sergio Gutiérrez Luna; en el segundo año, por la panista Kenia López.

Raúl Bolaños-Cacho Cué viene de una familia política en Oaxaca, pues su tatarabuelo Miguel Bolaños Cacho fue gobernador del estado en 1902, y posteriormente su abuelo Raúl Bolaños-Cacho Güenduláin fue diputado federal y senador; su padre Raúl Bolaños-Cacho Guzmán fue presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado y luego cónsul.

Raúl Bolaños, diputado del Partido Verde. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Disputa interna en Morena para el Senado

A diferencia de la Cámara de Diputados, en el Senado encabeza la presidencia la bancada con mayor representación y en este caso es Morena, ya que la Ley Orgánica del Congreso establece que esta debe ser electa por el voto de la mayoría absoluta de los senadores presentes.

El primero que levantó la mano fue Higinio Martínez al expresar públicamente su intención de presidir el Senado en el próximo año legislativo, que comienza el 1 de septiembre y finaliza hasta agoto de 2027.

“Tengo la experiencia para enfrentar la responsabilidad y conducir el Senado”, declaró hace dos semanas.

Además, confió en que esta vez la presidencia le toque a un hombre, debido a que desde 2018, aunque no es una regla escrita, se ha alternado la presidencia entre hombres y mujeres.

“Es una regla no escrita que hemos respetado cuando menos desde el 2018, que un año sea mujer, (luego) hombre. Lo he vivido yo y lo hemos respetado y se ha hecho respetar. Yo creo que hoy debe respetarse que sea hombre. También hay hombres que han demostrado que tienen la capacidad y los méritos para dirigir y ojalá se fijaran en mí”, comentó.

La renovación de la presidencia del Senado viene una vez que Laura Itzel Castillo concluya su periodo en dicho cargo el próximo 31 de agosto. Ella se incorporará al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum como secretaria de las Mujeres.

Higinio Martínez trabajó de cerca con Delfina Gómez durante el proceso electoral de 2023. (Foto: Tomada de Facebook/ @higiniomartinezmiranda)

También está el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien admitió que ha sido mencionado como posible presidente del Senado.

“Parece ser que ahí ando entre los que andan nombrando para la Mesa Directiva, para presidirla. Hay otros compañeros”, dijo el morenista y al igual que Higinio Martínez recordó que la presidencia de la Cámara alta ha mantenido alternancia entre hombres y mujeres.

El morenista mencionó que no está casado con un cargo, pero sí está dispuesto con “cumplirle al movimiento”; sostuvo que la designación del presidente o presidenta no generará polémica al interior de Morena.

Agregó que otro personaje para encabezar la presidencia de la Cámara alta es Oscar Cantón Zetina, quien es cercano a Adán Augusto López.

Hasta ahora, Cantón no ha expresado públicamente que busqué encabezar el recinto legislativo, pero legisladores de la bancada morenista ya respaldan que el senador sea el próximo presidente del Senado.