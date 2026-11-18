También recordó que el Gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene una Estrategia Nacional de Atención al Sarampión que, entre 2025 y 2026, ha aplicado 40.9 millones de vacunas, ''alcanzando una cobertura poblacional de 90% y enfilando hacia el cierre del brote''.

#TarjetaInformativa Respecto al retiro del reconocimiento como país libre de transmisión autóctona del sarampión por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Secretaría de Salud informa lo siguiente: ➡️ https://t.co/37C5PMoZer https://t.co/SILendrjIL — SALUD México (@SSalud_mx) November 18, 2026





¿Cuántos casos de sarampión activos hay en México?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, 12 estados mexicanos suman tres meses o más sin casos y en el país solo hay 14 casos activos, de los cuales 12 se concentran en Chiapas.

En las entidades en las que no se registra transmisión, autoridades mantendrán vigilancia epidemiológica estrecha para evitar nuevos contagios.

La Secretaría de Salud dijo que México cuenta con casi 11 millones de dosis disponibles: 3.5 millones de vacunas triple viral para niñas y niños de seis meses a nueve años, y más de 7 millones de vacunas doble viral para adolescentes y adultos de 10 a 49 años.

La autoridad recordó que las vacunas son gratuitas y están disponibles en más de 21 mil puestos de vacunación en todo el país, cuya ubicación se puede consultar en dondemevacuno.salud.gob.mx .

También resaltó que la estrategia prioriza a niñas y niños desde los seis meses de edad, adolescentes y adultos de 10 a 49 años que no cuenten con esquema completo, así como al personal de salud y educativo y a grupos en situación de vulnerabilidad.

La meta, indicó, es interrumpir la transmisión y lograr el cierre del brote en 2027.