México, entre los 10 países de América Latina con más rezagos en vacunación

México fue de los puntajes más bajos. Marcela Santos, directora de Proyectos en AHF.

"La principal brecha en México es una disminución en la cobertura pediátrica, ha bajado en los últimos años, y eso es muy grave, porque debería ser la columna vertebral del Programa de Vacunación Universal", explica Marcela Santos, directora de Proyectos en AHF.

Chile fue el país con la calificación más alta, al alcanzar 4.3 puntos. El promedio de la región también se situó por encima de México, con una calificación de 3.5.

El estudio evalúa 17 indicadores sobre alcance, cobertura, políticas públicas y la operación de los programas de vacunación. Se basa en datos oficiales de cada país y también en reportes y bases de datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef.

Los retos de México en vacunación

Este informe identifica como principal problema la caída de las coberturas de vacunación infantiles . México sigue por debajo del 95% recomendado, con abandonos entre dosis y una recuperación de la pandemia aún incompleta.

El desafío para el país es incrementar esas cifras y, al mismo tiempo, garantizar la vacunación para las personas adultas y las mujeres embarazadas que, hasta el año pasado, no habían sido incluidas en la aplicación de dosis clave, como la que protege contra el virus sincicial respiratorio.

Marcela Santos, directora de Proyectos de Americas Health Foundation (AHF), en el Encuentro de Periodismo en Salud de Pfizer. (Foto: Dulce Soto/Expansión Política)

Las autoridades de salud hicieron este cambio recientemente. Por primera vez incluyeron ese biológico en el esquema nacional de vacunación para las mujeres embarazadas . La aplicación de esta vacuna inició el sábado pasado, en el marco de la Semana Nacional de Vacunación 2026.

Otros retos en México son el bajo gasto en salud y los limitados presupuestos para inmunización.