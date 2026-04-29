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México

México, entre los 10 países de América Latina con más rezagos en vacunación

La disminución de la cobertura vacunal en niños y las restricciones presupuestarias en sexenios anteriores ampliaron las brechas de inmunización en el país.
mié 29 abril 2026 12:01 PM
Una enfermera muestra la cartilla de vacunación a una paciente en México
México carece de un registro de vacunación nominal digitalizado y mantiene las cartillas de papel, lo que limita la precisión de las estimaciones de cobertura. (Foto: Secretaría de Salud)

Sao Paulo, Brasil.- De los programas de vacunación evaluados en ocho naciones de América Latina, el de México obtuvo la segunda calificación más baja, solo por encima de Guatemala.

El país promedió 2.9 puntos de cinco posibles en el Scorecard de Vacunación 2025 de la organización Americas Health Foundation (AHF), presentado este miércoles en el Encuentro de Periodismo en Salud de Pfizer.

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México fue de los puntajes más bajos.
Marcela Santos, directora de Proyectos en AHF.

"La principal brecha en México es una disminución en la cobertura pediátrica, ha bajado en los últimos años, y eso es muy grave, porque debería ser la columna vertebral del Programa de Vacunación Universal", explica Marcela Santos, directora de Proyectos en AHF.

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Chile fue el país con la calificación más alta, al alcanzar 4.3 puntos. El promedio de la región también se situó por encima de México, con una calificación de 3.5.

El estudio evalúa 17 indicadores sobre alcance, cobertura, políticas públicas y la operación de los programas de vacunación. Se basa en datos oficiales de cada país y también en reportes y bases de datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef.

Los retos de México en vacunación

Este informe identifica como principal problema la caída de las coberturas de vacunación infantiles . México sigue por debajo del 95% recomendado, con abandonos entre dosis y una recuperación de la pandemia aún incompleta.

El desafío para el país es incrementar esas cifras y, al mismo tiempo, garantizar la vacunación para las personas adultas y las mujeres embarazadas que, hasta el año pasado, no habían sido incluidas en la aplicación de dosis clave, como la que protege contra el virus sincicial respiratorio.

Marcela Santos, directora de Proyectos en AHF
Marcela Santos, directora de Proyectos de Americas Health Foundation (AHF), en el Encuentro de Periodismo en Salud de Pfizer. (Foto: Dulce Soto/Expansión Política)

Las autoridades de salud hicieron este cambio recientemente. Por primera vez incluyeron ese biológico en el esquema nacional de vacunación para las mujeres embarazadas . La aplicación de esta vacuna inició el sábado pasado, en el marco de la Semana Nacional de Vacunación 2026.

Otros retos en México son el bajo gasto en salud y los limitados presupuestos para inmunización.

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Además, los centros de vacunación están distribuidos de forma desigual, con horarios limitados y dificultades logísticas, especialmente para las poblaciones remotas.

Y, aunque en el país se retomaron las campañas de comunicación para promover la vacunación, el informe considera que estas estrategias son generales, centradas en las infancias únicamente y con una adaptación cultural insuficiente.

La financiación no es únicamente la compra de vacunas. Financiación es asegurar que la cadena de frío se mantenga para llegar a las zonas rurales
Marcela Santos, directora de Proyectos en AHF.

La especialista detalla que las campañas de información deben llegar a las poblaciones específicas de cada país con la aplicación efectiva de biológicos.

“No sirve hacer una propaganda en un noticiero nada más, tenemos que llegar a cada persona que necesita ser vacunada, que son básicamente todos”, dice.

Registro digital de vacunación

Un aspecto donde México está muy rezagado es en el registro de vacunación. En el país se mantienen las cartillas de papel, administradas por los pacientes, debido a que no existe un registro nominal de vacunación digitalizado.

La administración actual consideró una prioridad crear este padrón y estima concretarlo a lo largo del sexenio.

Esa es una brecha muy grande que tiene México que debe combatir ya mismo
Marcela Santos, directora de Proyectos en AHF.

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Mientras tanto, la falta del registro nominal limita la precisión de las estimaciones de cobertura, apunta la evaluación.

“Sin un registro nominal de vacunación no podemos saber con precisión cómo está la cobertura y, si no sabemos cómo está la cobertura, no podemos saber cuánta plata se necesita ni qué tenemos que hacer”, explica la especialista.

Otros países de América Latina ya cuentan con estos padrones de vacunación. Santos dice que, gracias a las tecnologías actuales, los registros digitales no son difíciles de implementar.

“Pero es la prioridad que el país le ponga a la salud. Cuando vean la inmunización como una inversión y no como un gasto, todo va a cambiar”, indica.

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Por todos estos problemas, México pasó de ser uno de los países con los mejores programas de vacunación a quedar rezagado en comparación con Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

“A medida que el alcance del programa se ha ampliado para abarcar más grupos de población y vacunas, el presupuesto y la infraestructura también deben crecer para sostener y llevar a cabo esta agenda más amplia”, apunta el estudio.

Ahora, en el sexenio actual, se trabaja para recuperar el camino. La Secretaría de Salud reimpulsa las Semanas Nacionales de Vacunación; amplió las dosis del esquema de inmunización y compra de millones de vacunas.

Solo de las dosis contra el sarampión se han aplicado 37 millones desde el año pasado para controlar el brote de esta enfermedad. El problema es que las brechas se ampliaron tanto en los sexenios anteriores que el camino hacia la recuperación de las coberturas será más largo.

AHF, organización que trabaja por mejorar el acceso a la atención médica en América Latina, recomienda al país fortalecer la vacunación a lo largo de la vida; aumentar el presupuesto para inmunización, infraestructura, cadenas de frío, recursos humanos, formación y comunicación.

Así como modernizar sus sistemas de datos a través de un registro nominal digital unificado que funcione en tiempo real y ampliar el horario de vacunación a las tardes y los fines de semana.

“Para seguir siendo eficaz, el programa de vacunación universal debe ampliar su enfoque más allá de la infancia a un enfoque de ciclo de vida que garantice la protección de los adolescentes, los adultos, los adultos mayores y las mujeres embarazadas”, recomienda.

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