"La DEA ha establecido líneas telefónicas dedicadas para recibir información sobre: ​​Miembros y asociados de organizaciones terroristas extranjeras designadas (FTO). Funcionarios gubernamentales corruptos que brindan apoyo material a las FTO designadas. Redes criminales e individuos que lavan dinero para financiar el narcoterrorismo", planteó Cole en redes sociales.

Con la promesa de que su "identidad está segura", el funcionario convoca a los ciudadanos a denunciar a través de WhatsApp, correo electrónico o línea directa.

"Si tiene información, comuníquese con la DEA a través de los canales de denuncia designados. Se ofrece denuncia confidencial y anónima. Para Sinaloa: WhatsApp y Signal: +1-858-298-5670, Threema ID: PTJ4HS3J, MFSinaloaTipLine@dea.gov Juntos, podemos exponer la corrupción, desarticular redes financieras, desmantelar organizaciones narcoterroristas y proteger a nuestras comunidades", agrega el mensaje.

El servicio ya fue habilitado y Cole ofreció un primer corte de las denuncias recibidas a partir de este jueves, en particular las relacionadas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ambas designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTEs).

The @DEAHQ has established dedicated tip lines to receive information regarding:



Members and associates of designated Foreign Terrorist Organizations (FTOs).

Corrupt government officials providing material support to designated FTOs.

Criminal networks and individuals laundering… — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 26, 2026



La apertura de canales de denuncia surge luego de que Cole advirtiera que atacarán las redes de protección a criminales. Hace unos días, señaló que la corrupción en México alimenta las redes de cárteles que amenazan las comunidades estadounidenses.

"Seguimos comprometidos con exponer la conexión entre organizaciones terroristas extranjeras letales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses. No daremos marcha atrás", afirmó.

Corruption in Mexico is fueling the cartel networks that threaten our communities.

@DEAHQ remains committed to exposing the nexus between deadly foreign terrorist organizations and corrupt political actors to protect American lives.



We are not backing down.

#HSTF #DEA… — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 17, 2026





En la lucha que el gobierno de Estados Unidos tiene contra el crimen, ha dedicado esfuerzos para combatir las redes de protección desde el poder. En repetidas ocasiones, el presidente Donald Trump ha asegurado que los cárteles gobiernan México.