De acuerdo con el balance de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), publicado este 24 de noviembre, ambas cuencas alcanzaron una energía ciclónica acumulada (ACE, por sus siglas en inglés) de 359.5 unidades, por encima del récord anterior de 318, registrado en 2018.

El indicador ACE mide la intensidad y duración de las tormentas tropicales y los huracanes durante una temporada. Por ello, el récord no solamente refleja cuántos sistemas se formaron, sino también la fuerza y el tiempo que permanecieron activos.

Para México, el comportamiento del Pacífico es especialmente relevante por la cercanía que tiene esta cuenca con el territorio nacional y los riesgos que representan los ciclones: lluvias torrenciales, inundaciones, deslaves, vientos destructivos y oleaje elevado.

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Conagua anticipó una temporada superior al promedio

El comportamiento del Pacífico no toma por sorpresa a las autoridades meteorológicas mexicanas y es que desde abril, durante la presentación del pronóstico oficial, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó que entre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre se desarrollarían en el océano Pacífico oriental, de los cuales entre cuatro y cinco podrían alcanzar la categoría de huracán mayor.

La previsión se cumplió: a este mes Conagua ha contabilizado 20 sistemas, distribuidos de la siguiente manera:

