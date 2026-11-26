La temporada de huracanes de 2026 rompió récords en el océano Pacífico. La combinación de condiciones oceánicas y atmosféricas asociadas con un episodio particularmente intenso de El Niño favoreció una actividad ciclónica extraordinaria, que superó los registros históricos de las cuencas del Pacífico oriental y central.
El Niño rompe récord de huracanes en el Pacífico: así impactaron a México en 2026
De acuerdo con el balance de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), publicado este 24 de noviembre, ambas cuencas alcanzaron una energía ciclónica acumulada (ACE, por sus siglas en inglés) de 359.5 unidades, por encima del récord anterior de 318, registrado en 2018.
El indicador ACE mide la intensidad y duración de las tormentas tropicales y los huracanes durante una temporada. Por ello, el récord no solamente refleja cuántos sistemas se formaron, sino también la fuerza y el tiempo que permanecieron activos.
Para México, el comportamiento del Pacífico es especialmente relevante por la cercanía que tiene esta cuenca con el territorio nacional y los riesgos que representan los ciclones: lluvias torrenciales, inundaciones, deslaves, vientos destructivos y oleaje elevado.
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Conagua anticipó una temporada superior al promedio
El comportamiento del Pacífico no toma por sorpresa a las autoridades meteorológicas mexicanas y es que desde abril, durante la presentación del pronóstico oficial, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó que entre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre se desarrollarían en el océano Pacífico oriental, de los cuales entre cuatro y cinco podrían alcanzar la categoría de huracán mayor.
La previsión se cumplió: a este mes Conagua ha contabilizado 20 sistemas, distribuidos de la siguiente manera:
Polo, el huracán más intenso que impactó México
Entre los sistemas de mayor intensidad estuvo el huracán Polo, que alcanzó la categoría 5 y se convirtió en el más intenso de la temporada en el Pacífico oriental.
Según la NOAA, Polo registró una presión central mínima de 892 milibares, la segunda más baja observada en esa cuenca, únicamente detrás del huracán Patricia, que en 2015 alcanzó 872 milibares.
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Su trayectoria tuvo consecuencias directas para México. El 28 de septiembre ingresó a Baja California Sur como huracán categoría 2 y, después de cruzar el golfo de California, tocó tierra por segunda ocasión el 29 de septiembre, cerca de Guaymas, Sonora, como huracán categoría 1.
Durante su desplazamiento, Conagua pronosticó lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en regiones de Baja California Sur y Sonora, además de oleaje de hasta 10 metros en costas sudcalifornianas.
Polo refleja uno de los riesgos de una temporada con mayor intensidad ciclónica: un sistema puede modificar su fuerza y trayectoria, pero también generar afectaciones en distintas entidades durante su desplazamiento.
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El Atlántico con una temporada por debajo del promedio
Mientras el Pacífico rompió su récord de energía ciclónica acumulada, el Atlántico presentó un comportamiento opuesto.
La NOAA contabilizó en su último reporte 10 tormentas con nombre, cuando el promedio histórico es de 14. De ellas, solamente Isaias alcanzó fuerza de huracán y se convirtió en huracán mayor, con vientos máximos sostenidos de 193 kilómetros por hora.
El organismo atribuyó este contraste a la influencia de El Niño, que favoreció condiciones atmosféricas más propicias para la actividad ciclónica en el Pacífico y generó mayor cizalladura vertical del viento en el Atlántico, lo que dificultó el desarrollo de los sistemas.
La temporada de huracanes concluirá oficialmente este lunes 30 de noviembre. Sin embargo, el cierre del calendario no elimina los riesgos meteorológicos para México, donde los frentes fríos y las tormentas invernales mantienen la posibilidad de lluvias intensas, vientos fuertes y temperaturas bajas.
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