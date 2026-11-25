¿Cuándo entra en vigor el uniforme neutro en México?

Esta medida ya se implementa en escuelas de la Ciudad de México , pero con este nuevo decreto se extenderá a nivel nacional y entrará en vigor desde este miércoles 25 de noviembre de 2026.

Arrancamos la jornada de 16 Días de Activismo por la Igualdad y en contra de la Violencia hacia las Mujeres desde el CETIS No. 9 “Josefa Ortiz Téllez Girón”. 🧡🕊️ Hoy damos un paso histórico con la firma de este Pronunciamiento Institucional; una instrucción para que en todos los planteles del Bachillerato Nacional la elección de un uniforme neutro sea un derecho que les pertenezca a todas y todos los estudiantes. Buscamos el equilibrio perfecto: mantener el orgullo, la seguridad y el sentido de pertenencia a nuestra gran comunidad educativa, pero poniendo la libertad de elección en sus manos para que cada estudiante se sienta cómodo, seguro y libre con lo que decide vestir. Porque la igualdad también se construye desde las aulas. 🏫✨ — Mario Delgado (@mario_delgado) November 25, 2026





¿Qué dice la SEP sobre el uso de falda o pantalón en bachillerato?

El decreto para aplicar el Pronunciamiento Institucional del Uniforme Escolar Neutro indica que, en todas las preparatorias del país y en el Bachillerato Nacional, la elección del uniforme corresponde a cada estudiante.

Bajo la consigna "Con falda o con pantalón, yo puedo estar en el salón", cerca de 500 alumnas y alumnos, junto con el secretario de Educación Pública, refrendaron el decreto.

Delgado explicó que, aunque el uniforme también representa el sentido de pertenencia a una institución, debe garantizar que las y los jóvenes tengan la libertad de elegir, se sientan cómodos y decidan cómo quieren vestir.

El oficio fue firmado este 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el inicio de los 16 Días de Activismo por el Bachillerato Nacional.

Se trata de una jornada de dos semanas, que concluirá el próximo 10 de diciembre, centrada en "identificar las ideas arraigadas, costumbres, prejuicios y estereotipos construidos bajo una visión machista, a fin de erradicarlos y avanzar hacia la igualdad sustantiva".





Prohibición de sanciones

A partir de la emisión del decreto, los planteles ya no podrán prohibir ni castigar a las estudiantes que prefieran usar pantalón en lugar de falda y viceversa.

"El objetivo es garantizar, en todos los planteles y sin excepción, el derecho del estudiantado a elegir libremente su uniforme, sin justificaciones, condicionamientos ni sanciones por motivos de género, identidad, expresión o apariencia personal", subrayó la SEP.